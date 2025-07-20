Алиев пожелал ВСУ "продолжать то, что они делают"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на фоне дипломатического сканадала с Москвой пожелал ВСУ "продолжать то, что они делают". Об этом пишут украинские СМИ.

Алиев выступил на форуме в Нагорном Карабахе, где в том числе присутствовали представители Украины. Украинская журналистка подарила ему шевроны подразделений ВСУ.

"Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же", - ответил Алиев, принимая шевроны.

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На мероприятии он также заявил, что Азербайджан будет подавать международный иск против России.