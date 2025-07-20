Конгресс потребовал допросить Харрис и Джилл Байден

Члены конгресса США намерены допросить Камалу Харрис и Джилл Байден в рамках разбирательства о когнитивном состоянии бывшего президента Джо Байдена.

Бывшая вице-президент Камала Харрис и супруга экс-президента Джилл Байден должны дать показания в конгрессе США по делу о когнитивном здоровье Джо Байдена, передает РИА «Новости». С таким заявлением выступил конгрессмен-республиканец Байрон Доналдс, отметив, что расследование инициировано из-за сомнений в способности Байдена исполнять обязанности президента.

Донадльс в эфире Fox News заявил: «Я считаю, что нужно вызвать на дачу показаний каждого официального представителя Белого дома при Байдене, включая первую леди и вице-президента. Они все прибудут и ответят на вопросы». Он отметил, что республиканцы считают необходимым выяснить, кто и как принимал ключевые решения в период руководства Байдена.

Конгресс также изучает обстоятельства подписания указов о помилованиях во времена пребывания Байдена на посту президента. Доналдс выразил мнение, что некоторые из этих указов могли быть подписаны с помощью автоподписи и заявил, что «все эти помилования незаконны». Власти США пока не комментировали планы по вызову Харрис и Джилл Байден на слушания.

Экс-врач Белого дома рассказал о болезни Байдена

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом лишил бывшего врача Джо Байдена Кевина О'Коннора исполнительной привилегии в рамках расследования, связанного с состоянием здоровья экс-президента и его финансовыми отношениями с семьей. В июле прошлого года глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер предложил врачу Байдена выступить в конгрессе по вопросам медицинских осмотров и возможного участия родственников Байдена в бизнес-операциях.