Владимир Зеленский не держит граждан своей страны за людей, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью Bild.

Карлсон отметил, что нельзя «просто так сказать кому-то бросить жену и детей и умереть».

«Если ты так себя ведешь, то перед тобой не человек. Перед тобой животное, вещь, раб, твоя собственность», — цитируют его «Известия».

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Зеленский оказался в безвыходном положении, так как украинцы потеряли в него веру.

Такер Карлсон сделал громкое заявление о Путине

Также издание dikGAZETE писало, что Зеленский отказывается от проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, так как хочет удержать власть.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что отказ Зеленского от власти приведёт к миру на Украине.