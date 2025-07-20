Канцлер Германии Фридрих Мерц — абсурдный человек, заявил в интервью немецкой газете Bild известный американский журналист Такер Карлсон.

Аналитик напомнил, что одной из причин Войны за независимость было наличие британских войск на территории Северной Америки.

Карлсон заметил, что не понимает, почему ФРГ продолжает платить репарации, не пытается избавиться от оккупационных войск при том, что после Второй мировой войны прошло 80 лет.

«Он [Мерц] абсурден. Если вы думаете, что для Германии ответом на многие текущие проблемы является вести войну с Россией, то вы абсурдный человек. Если, перво-наперво, вы разрешаете находиться на вашей земле иностранным войскам, то вы не уважаете себя», — разъяснил телеведущий.

Мерц сделал жесткое заявление по Украине

Ранее Карлсон сообщил, что президент РФ Владимир Путин проделал грандиозную работу для России и возвысил ее. По его словам, в последние годы ФРГ буквально идет ко дну, а Россия поднимается. Он признал, что его забавляет сложившаяся ситуация: немцам следует сердиться на собственных политиков, а они не желают это понимать и ругают Путина.