"Повел себя как безумец": администрацию Трампа возмутили действия Нетаньяху

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа были крайне раздражены ударами Израиля по Сирии на этой неделе и называли действия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху деструктивными. Об этом сообщил американский интернет-портал Axios.

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По сведениям его источников в вашингтонской администрации, "несмотря на обеспеченное при посредничестве США прекращение огня, которое позволило в пятницу остановить <...> эскалацию в Сирии, по итогам недели в Белом доме значительно возросла обеспокоенность Нетаньяху и его политикой в регионе". Как следует из публикации, некоторые американские чиновники подчеркивают, что "Нетаньяху неуправляем".

"Биби (Биньямин Нетаньяху - прим. ТАСС) повел себя как безумец. Он постоянно все бомбит", - приводятся в публикации слова одного из сотрудников Белого дома. "Это может помешать тому, что пытается сделать Трамп", - подчеркнул он, говоря о политике США в регионе. "Нетаньяху иногда как ребенок, который просто не хочет хорошо себя вести", - отметил другой американский чиновник.

По его словам, в вашингтонской администрации "все более скептически" относятся к Нетаньяху и считают его действия деструктивными.

"Бомбардировки Сирии застали президента [США] и Белый дом врасплох, - отметил один из источников портала в администрации. - Президент не любит включать телевизор и видеть, как бомбы падают на страну, где он пытается обеспечить мир, страну, о помощи которой в восстановлении он сделал грандиозное заявление".

Как следует из публикации, ранее "несколько должностных лиц США высокого ранга жаловались на Нетаньяху напрямую Трампу". В их числе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, а также американский посол в Турции Том Бэррак, являющийся спецпредставителем по Сирии. По сведениям портала, власти Турции и Саудовской Аравии "направили гневные послания администрации Трампа относительно действий Израиля" в Сирии.

Вместе с тем в публикации констатируется, что Трамп воздерживался от публичной критики Нетаньяху, и "неясно, разделяет ли он разочарование своих советников" в отношении премьер-министра Израиля, а также "опасения относительно действий Израиля в Сирии". Израильские чиновники сообщили журналистам портала, что Трамп ранее не заявлял властям еврейского государства о том, что обеспокоен их действиями в Сирии.

Ситуация в Сирии

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа 19 июля объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда. Бэррак сообщил, что Нетаньяху и аш-Шараа договорились о введении режима прекращения огня при поддержке Вашингтона.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.