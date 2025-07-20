75-летний миллиардер тайно женился на сиделке и умер на следующий день

В Ирландии через сутки после тайной свадьбы с 50-летней сиделкой умер 75-летний фермер-миллионер Джо Гроган. «Новобрачной-вдове» досталась земля ценой в 5,5 млн, но родственники покойного подозревают ее в афере. Дело дошло до суда, пишет Daily Mirror.

75-летний Джо Гроган скончался в своем доме в Талламоре 15 апреля 2023 года — всего через 24 часа после того, как он женился на своей сиделке, 50-летней Лизе Флаэрти.

«На свадьбе не присутствовал никто из его родственников. Они даже не подозревали, что пара состояла в отношениях», — пишет издание.

Адвокаты семьи заявили, что вокруг смерти мистера Грогана «остались вопросы без ответов». В частности, причину смерти мужчины не смогли установить, поскольку тело было забальзамировано.

В январе 2023 года миллиардеру была диагностирована неходжкинская лимфома IV стадии — рак крови.

Адвокат, представляющий интересы г-жи Флаэрти, сказал, что мистер Гроган лично принял решение не обращаться за помощью к врачу. Адвокат заявил: «Он знал свое тело, и знал, что не сможет победить болезнь».

Коронер пришел к выводу, что смерть миллиардера произошла из-за инфекции. По завершении расследования он выразил соболезнования всем сторонам и сказал, что это было «очень трудное дело для всех».

Флаэрти теперь унаследует ферму площадью 220 акров, которая оценивается в 5,5 миллионов евро. Издание пишет, что суд, где шло разбирательство с родней, «она покинула в слезах».