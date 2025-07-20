Украинцы не пустили сотрудников ТЦК в свое село

Жители одного из украинских сел в Тернопольской области не пустили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в свой населенный пункт. Об этом в Украины Артем Дмитрук.

«В Тернопольской области прошел протест против полиции и ТЦК. Жители одного из сел не пустили машины в населенный пункт. Люди вышли на дорогу и перекрыли въезд», — пояснил Дмитрук.

По его словам, в западной части страны сотрудникам ТЦК работать достаточно тяжело. Ранее там уже случались подобные протесты. Сотрудники ТЦК не приходят в те населенные пункты, где у людей отсутствует страх, заключил Дмитрук.

Ранее нардеп заявил, что в Одессе намерены усилить мобилизацию. Для этого, по его словам, туда направят сотрудников ТЦК из западных областей страны.