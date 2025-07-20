Трамп и Си Цзиньпин могут провести встречу в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, встретятся перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее или во время него. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

По их данным, саммит АТЭС в этом году, вероятно, станет "лучшей возможностью для Си Цзиньпина и Дональда Трампа лично встретиться".

Как отмечают источники, Трамп может посетить Китай перед тем, как отправиться на саммит АТЭС в период с 30 октября по 1 ноября. Также он может встретиться с Си Цзиньпином в Южной Корее на полях самого форума, пишет издание.

Как указывают эксперты, мнение которых приводит газета, встреча двух лидеров в Китае перед саммитом АТЭС или в рамках самого мероприятия "является наиболее вероятным сценарием". Они также полагают, что Трамп может посетить не Пекин, а Шанхай или другой китайский город.