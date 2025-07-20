Зеленский ввел санкции против Юлии Латыниной*

Владимир Зеленский включил покинувшую Россию журналистку Юлию Латынину* (признана в РФ иностранным агентом) в санкционный лист. Ее фамилия появилась в Приложении к решению СНБО Украины от 20 июля 2025 года о применении персональных санкций. Указ Зеленский о вводе в действие решение СНБО также подписал сегодня.

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Теперь ей запрещено совершать сделки на Украине, получать платежи, все ее активы будут заблокированы, ей запрещены полеты и перевозки по территории Украины.

Кроме этого под санкции попала администратор одного из российских Телеграм-каналов военной тематики Татьяна Аксененко, бывший депутат Рады Наталья Королевская и украинский предприниматель и также бывший депутат Геннадий Балашов** (признан в России террористом и экстремистом), который выехал в США.

* - Лицо, внесенное в России в список иностранных агентов.

** - Лицо, внесенное в России в перечень террористов и экстремистов.