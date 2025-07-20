Зеленский назвал сумму, которую планирует взыскать с России

Киев планирует взыскать с России почти $7 млрд по искам в международных арбитражных судах, рассказал в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.

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Украинский лидер заметил, что обсудил эту инициативу с главой «Нафтогаза Украины» Сергеем Корецким в рамках подготовки совещания с украинскими послами.

Сенатор США: Запад планирует использовать замороженные активы России

В настоящее время, уточнил Зеленский, есть несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму $6,9 млрд.

«Это абсолютно справедливые решения, демонстрирующие ответственность России и "Газпрома"», — подчеркнул политик.

В последние годы западные страны активно изучают юридические механизмы для принудительного изъятия замороженных российских активов на восстановление Украины, отмечают аналитики.

Россия, в свою очередь, последовательно отвергает любые требования о репарациях, выплатах, объясняет это тем, что во всех спорных случаях поступала в соответствии с международным правом и соглашениями, пояснили эксперты.

Так, на переговорах в Стамбуле в 2025 году одним из четко обозначенных требований российской стороны стал отказ Украины от любых требований репараций.