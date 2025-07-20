В Кишиневе к зданию Дворца президента принесли два пустых гроба.

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С имитацией похорон стала разбираться полиция, которая тут же примчалась на вызов. Как выяснилось, эту акцию устроили гражданские активисты нового молдавского движения «Исчезните». Таким образом они протестовали против участия Молдавии в украинском конфликте. Напомним, на прошлой неделе в Запорожье пострадали молдавские военные, отправленные в Незалежную Майей Санду – для обмена опытом. Опыт оказался плачевным: по базе молдавских военных в селе Давыдов брод прилетела ракета. Четверо из десятерых офицеров погибли, двое получили ранения…