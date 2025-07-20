СМИ: Иран возобновляет переговоры с Европой по ядерной программе

Иран и европейская тройка — Британия, Германия и Франция — договорились возобновить переговоры по ядерной проблематике. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Информированный источник сообщил Tasnim, что Тегеран и евротройка пришли к принципиальному соглашению о возобновлении переговоров по ядерной программе Ирана. Однако сроки и место переговоров еще обсуждаются.

По словам источника, пока не принято решение о том, какая страна будет принимать у себя предстоящие переговоры. Предполагается, что на следующем этапе общение произойдет на уровне заместителей министров иностранных дел Ирана, Британии, Франции и Германии.

Накануне в парламенте Ирана заявили о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или обогащении урана выше 60% в случае ужесточения режима санкций против Тегерана.