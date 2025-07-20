Канцлер ФРГ Фридрих Мерц разрушил надежды Украины на вступление в Евросоюз, пишет портал Exxpress.

Накануне глава правительства Германии на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Берлине заявил, что вступление Украины в ЕС может быть реализовано только после окончания противостояния и в результате многолетнего поэтапного процесса.

«Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС», — отметили журналисты.

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович сообщил ранее, что самоликвидация ЕС близится из-за неразумной политики брюссельского руководства в отношении Украины.

Мерц рассказал, когда Украина получит дальнобойное оружие

Эксперт заметил, что власти ЕС покупают оружие для Владимира Зеленского, ввязываются в тарифные войны с президентом США Дональдом Трампом и лишают себя дешевого топлива, руководствуясь политическими мотивами.