Райс сочла поворотным моментом изменение позиции Трампа по отношению к России

Американский экс-госсекретарь Кондолиза Райс сочла «поворотным моментом» изменение позиции лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа по отношению к российскому президенту Владимиру Путину и Москве.

Об этом сообщает The Hill.

«Последняя неделя стала поворотным моментом», — подчеркнула она.

Ранее глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль сказал, что президент США Дональд Трамп решил продолжить оказывать военную помощь Украине из-за усилий канцлера Германии Фридриха Мерца.