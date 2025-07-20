В США заявили о создании Трампом нового миропорядка

Американский президент Дональд Трамп «бесповоротно перевернул мировой порядок». Это признали элиты национальной безопасности, съехавшиеся на ежегодный Аспенский форум, пишет Politico.

На форум съехались бывшие и действующие американские и иностранные чиновники, бизнес-лидеры и аналитики. Публично и в частном порядке они признали, что администрация Трампа «нанесла серьезный удар по сложившемуся после Второй мировой войны консенсусу в отношении свободной торговли и долгосрочного сотрудничества».

«Мы должны признать, что мы, вероятно, не вернемся именно к этой системе», — заявила бывший госсекретарь Кондолиза Райс на заключительной панели саммита.

Райс является сопредседателем Aspen Strategy Group, которая проводит ежегодную конференцию по национальной безопасности в Аспене.

Politico считает, что слова Райс отражают «поразительную эффективность» второй администрации Трампа. В первые шесть месяцев своего правления Белый дом нанес удар по нормам и конвенциям, регулирующим торговые отношения США, пересмотрел использование военной силы и взаимодействие с партнерами и альянсами.

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Трамп и его соратники также ликвидировали агентства, занимающиеся внешнеполитическими задачами, в первую очередь Агентство США по международному развитию. Кроме того, они сократили персонал в разведывательном сообществе, Пентагоне и Госдепартаменте.

В Белом доме заявили, что эти шаги необходимы, для создания более эффективного внешнеполитического процесса, который поставит американские интересы превыше всего.

Критики Трампа считают, что США «снижают свою способность реагировать на кризисы, теряют доверие союзников и подрывают мировую экономику».

Так, бывший американский дипломат предупредил, что мягкой силы у США больше нет.

«Особенно в том, что касается мягкой силы, я вижу, что многое разваливается, но не похоже, что строится что-то еще, что может заменить ее», — сказал он.

Некоторые официальные лица сосредоточили свои предупреждения на опасной неопределенности, созданной той перестройкой мира, которую начал Трамп.

«Любой студент, изучающий историю, знает, что самая опасная фаза — это междуцарствие между одним мировым порядком и другим. «Находимся ли мы в этом междуцарствии? Да, это так»», — сказал министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

За день до запланированного начала конференции Пентагон отозвал своих докладчиков, назвав конференцию «логовом глобалистов», которое не соответствует ценностям администрации.

В итоге на конференции присутствовал только один чиновник администрации США: Адам Болер, специальный посланник Трампа по освобождению заложников.