Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отказался считать, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией.

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Так он ответил на соответствующий вопрос в интервью таблоиду Bild.

«Нет. Вся Европа поддерживает Украину, и Соединенные Штаты Америки также готовы оказать поддержку», — заявил Вадефуль.

По его словам, поддержка Киева со стороны Вашингтона во многом связана с деятельностью канцлера Фридриха Мерца.

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До этого американский телеканал CNN сообщал, что ВС РФ могут начать масштабное наступление на Украине в ближайшие дни и недели, задействовав 160 тысяч военных. Как следует из материала, заявленные в ультиматуме президента США Дональда Трампа 50 дней дают России возможность воспользоваться достижениями последних недель, которые все больше ставят под угрозу «ключевые украинские опорные пункты», в том числе в ДНР.