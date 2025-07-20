После воссоединения с Россией Крым стал лучше, что беспокоит украинцев. Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE.

Издание отмечает, что Москва вложила в полуостров значительные средства, и сейчас регион стал «более спокойным и комфортным местом, чем 15-20 лет назад». Также автор указывает на повышение экономических возможностей местных жителей.

Газета считает, что из-за этого власти Украины хотят сделать все, чтобы нарушить спокойствие на полуострове.

В подтверждение этого стоит сказать, что на уходящей неделе украинские войска предприняли новую попытку атаковать Крым. В ночь на 16 июля в небе над полуостровом был сбит беспилотник.