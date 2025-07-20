Президент Украины Владимир Зеленский находится в безвыходном положении, поскольку он больше никого не устраивает. Таким мнением на своей странице в социальной сети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он отметил, что Вашингтон решили заменить украинского президента, и теперь средства массовой информации подготавливают общественность к очередной смене режима.

«Украинцы давно потеряли веру в Зеленского», — написал профессор.

9 июля сообщалось, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный снова обошел по популярности украинского президента Владимира Зеленского.

На Украине раскрыли готовность Зеленского к переговорам

До этого лава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок, «потому что это лучший президент», которого видела республика за годы своей независимости.

Однако в июне на Украине прошел опрос, который показал, что граждане страны придерживаются другого мнения. Так, согласно данным опроса компании Socis, посол Украины в Лондоне Залужный одержал бы победу над Зеленским. Во втором туре Залужный набрал бы 41,4% голосов, а Зеленский — 27%. При этом против всех проголосовали бы 15% украинцев.

Ранее политолог раскрыл, о каком «сюрпризе» для России говорил Трамп.