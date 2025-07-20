В Раде раскрыли цель Умерова в СНБО

Назначение Рустема Умерова секретарем СНБО связано с его опытом ведения переговоров с Россией, заявил украинский нардеп Роман Костенко.

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«Рустем использовался, привлекался Офисом президента для ведения переговоров в Турции. Он когда-то учился в Турции, у него, как я понимаю, там близкие связи, он знает страну. Также и в Саудовской Аравии. Думаю, одна из версий — ему дали статус, чтобы он продолжал заниматься переговорами, чтобы это не был просто человек без должности», - сказал Костенко, его слова приводит «Страна».

Костенко считает, что это назначение говорит о намерении Офиса президента и дальше вести переговоры с Россией.

Зеленский дал первое поручение Умерову, после его назначения

Ранее сообщалось, что Умеров рассматривался на пост посла в США, но в итоге был заменен на Ольгу Стефанишину. По слухам, причиной могли стать вопросы к наличию у Умерова американского паспорта.