Генерал-майор Вооруженных сил Германии Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала бундесвера.

По мнению немецкого военного, удары по российской инфраструктуре позволят помочь Украине эффективнее противодействовать нарастающему преимуществу России в воздухе в конфликте.

Также Фройдинг указал, что можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских вооруженных сил вообще не раскрывался.

«Первая возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы», — заявил немецкий генерал.

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Немецкой генерал добавил, что целями также могут стать предприятия оборонно-промышленного комплекса. Помимо этого Фройдинг признал, что Москва серьезно преуспела в производстве ракет, но призвал найти способ помешать развитию российского ВПК.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические средства для разрешения украинского конфликта исчерпаны. Канцлер ФРГ пообещал продолжать поддерживать борьбу украинских властей с «российской агрессией».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что ключевая держава Евросоюза в лице Германии окончательно делает выбор в пользу войны. Политик напомнил, что когда дипломатия считается «исчерпанной», это прямая подготовка к войне.

Ранее Шойгу напомнил канцлеру ФРГ о Гитлере, который «обломал зубы» о Советский Союз.