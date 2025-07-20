В Киеве назвали катастрофой ситуацию на поле боя
Украина находится в катастрофическом положении: у нее практически не осталось оружия и денег. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире на YouTube.
По его мнению, обещания Запада о скорых поставках оружия Киеву являются пустыми словами, поскольку не содержат никакой конкретики. При этом, даже если станет известно, что именно войдет в пакет помощи, его доставка займет слишком много времени для того, чтобы украинские войска смогли изменить ситуацию на поле боя, считает эксперт.
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Он также отметил, что американский президент Дональд Трамп переложил ответственность за поддержку Украины на Европу.
«Что Трамп сделал? Он сделал, конечно, просто фантастическое решение: он, по сути, кинул Зеленского, причем очень мощно. (…) Фактически, все влипли по полной программе», — заключил Соскин.