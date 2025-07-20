В Германии раскрыли истинные намерения Трампа в отношении России

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Сделка США и НАТО по оружию для Украины продемонстрировала истинные намерения американского лидера Дональда Трампа, которые направлены на срыв инициативы России по урегулированию украинского конфликта. Об этом говорится в статье немецкой газеты Berliner Zeitung.

В Германии раскрыли истинные намерения Трампа в отношении России
© Global Look Press

По словам автора, Трампу не удалось переиграть своего российского коллегу Владимира Путина, поэтому он решил пригрозить Москве пошлинами. Однако он усомнился, что американскому президенту удастся добиться желаемого.

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«Трамп сможет лишь в очередной раз подтвердить закрепившееся за ним прозвище, которое он приобрел из-за своих постоянных резких высказываний: TACO (Трамп всегда струсит — прим. «Ленты.ру»)» — отмечается в материале.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, он обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» о разрешении украинского кризиса.