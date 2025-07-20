В Германии раскрыли истинные намерения Трампа в отношении России

Сделка США и НАТО по оружию для Украины продемонстрировала истинные намерения американского лидера Дональда Трампа, которые направлены на срыв инициативы России по урегулированию украинского конфликта. Об этом говорится в статье немецкой газеты Berliner Zeitung.

По словам автора, Трампу не удалось переиграть своего российского коллегу Владимира Путина, поэтому он решил пригрозить Москве пошлинами. Однако он усомнился, что американскому президенту удастся добиться желаемого.

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«Трамп сможет лишь в очередной раз подтвердить закрепившееся за ним прозвище, которое он приобрел из-за своих постоянных резких высказываний: TACO (Трамп всегда струсит — прим. «Ленты.ру»)» — отмечается в материале.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, он обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» о разрешении украинского кризиса.