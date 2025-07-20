Назначение Умерова на новую должность объяснили

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра обороны страны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для того, чтобы обеспечить его статусом для дальнейших переговоров с Россией. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает ТАСС.

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По его мнению, это произошло в связи с тем, чтобы Умеров не был просто человеком «без должности». Парламентарий отметил, что на посту министра нужно было в первую очередь отдавать внимание вопросам обороны и быть постоянно на месте, а чиновник привлекался офисом Зеленского для ведения переговоров в Турции.

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18 июля бывшего министра обороны Умерова назначили главой Совета национальной безопасности Украины.

Затем политолог объяснил способность Умерова вести переговоры. По его мнению, не стоит придавать особого значения фигуре Умерова во главе украинской делегации, поскольку вместо него мог оказаться любой человек из окружения Зеленского.