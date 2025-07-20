В воскресенье в Японии прошли выборы в верхнюю палату парламента, на данный момент голосование уже завершилось, начался подсчет голосов. Сегодня решается судьба половины состава Палаты советников. В нее входят 248 членов, каждые три года ее состав наполовину обновляется. В борьбе между правящим и оппозиционным лагерями в этот раз участвуют в общей сложности 522 человека. После подсчета голосов между ними распределятся 125 мест в верхней палате (с учетом одного досрочно освободившегося кресла).

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Как отмечает агентство "Киодо", Либерально-демократической партии и её партнеру по коалиции партии "Комэйто" необходимо получить не менее 50 из 125 мест, чтобы обеспечить себе большинство. В противном случае Япония погрузится в политический хаос, указывает СМИ. Дело в том, что коалиция уже имеет 75 мест, которые не подлежат переизбранию. Для правящего блока, который до выборов контролировал верхнюю палату парламента, планка считается относительно низкой, хотя премьер-министр Сигэру Исиба, столкнувшийся с низкой поддержкой населения на фоне серьезных проблем, таких как рост цен и высокие американские тарифы, назвал это непростой задачей.

На всеобщих выборах в октябре 2024 года правящая коалиция потеряла большинство в более влиятельной нижней палате, и Исибу был вынужден сформировать первое в Японии за более чем три десятилетия правительство меньшинства. Нынешние выборы служат индикатором доверия избирателей к правительству меньшинства Исибы. Если правящая коалиция и в этот раз не сможет удержать большинство в верхней палате, действующему премьеру будет крайне сложно продолжать руководить своим кабмином.

Из 125 парламентариев 75 избираются по одномандатным округам, а еще 50 - по партийным спискам. По данным местных СМИ, выборы покажут, насколько укрепились оппозиционные силы. Предвыборные опросы рисовали мрачную картину для правящей коалиции.