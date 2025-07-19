Дизен заявил о безвыходном положении Зеленского
Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении, так как украинцы потеряли в него веру. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Вашингтон решил заменить Зеленского, и СМИ теперь готовят общественность к очередной смене режима. Украинцы давно потеряли веру в Зеленского», — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.
Ранее Дизен также писал, что США уже приняли решение заменить Зеленского.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что отказ главы киевского режима от власти приведёт к миру на Украине.