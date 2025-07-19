Участники «коалиции желающих» хотят предотвратить возможность заключения перемирия на Украине, введя войска на территорию страны. С таким утверждением в своем Telegram-канале Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Перемирие — это не финальный мир, а европейские войска в этом случае будут преградой для возобновления боевых действий, если перемирие сорвется. Поэтому РФ никогда не согласится на такое перемирие, если под его эгидой в Украину зайдут иностранные войска», — пояснил политик.

Он подчеркнул, что цель западных стран заключается в том, чтобы не выпускать Россию из «ловушки войны», а Украина является всего лишь приманкой. По словам депутата, Великобритания, Франция и Германия предлагают «мирные» инициативы по урегулированию конфликта, которые на самом деле не позволяют ему завершиться.

Ранее Дубинский выразил уверенность, что Россия сохранит преимущество перед Украиной даже при условии оказания помощи Киеву со стороны НАТО.