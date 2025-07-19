В США одной фразой оценили положение Украины

Ситуация на фронте для Украины в последние дни значительно осложнилась. Об этом заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive, высказываясь о серии ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

«Для Украины настали адские времена», — оценил положение государства эксперт.

По словам Дэвиса, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с дилеммой, какую именно брешь в обороне закрывать — Россия не дает им определиться с выбором из-за численного превосходства бойцов на всей линии фронта.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что минувшую ночь на Украине можно считать одной из самых адских. Он уточнил, что бомбардировка стратегического узла в Днепропетровской области длилась около шести часов.