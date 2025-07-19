«Спящий принц» Саудовской Аравии умер спустя 20 лет комы

В возрасте 36 лет в Саудовской Аравии скончался «спящий принц» Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз в своем личном блоге в социальной сети.

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Во время учебы в Лондоне член королевской семьи получил тяжелую черепно-мозговую травму в автокатастрофе. На тот момент ему было всего лишь 16 лет.

Так, он пролежал в коме порядка 20 лет. Врачи несколько раз советовали семейству прекратить поддержание жизни принца, так как шансы на восстановление полностью отсутствовали.

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Однако отец все равно отказывался прервать жизнь своего сына.

14 июля индийский миллиардер и друг принца Уильяма Санджай Капур скончался во время игры в поло в Великобритании, проглотив пчелу. 53-летний Капур мгновенно потерял сознание из-за яда пчелы, которая его ужалила.