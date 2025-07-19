Япония сделала предупреждение на случай атаки Китая

Правительство Японии предупредило свои компании, расположенные на Тайване, о самостоятельной эвакуации в случае, если Китай нападет на остров. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, японские партнеры на Тайване получают подобное предупреждение уже около трех лет. В них говорится, что в случае нападения Китая фирмы окажутся «предоставлены сами себе», поэтому вопросы эвакуации персонала останутся без внимания властей Японии.

Как заявил один из собеседников издания, «с нашей точки зрения, на Тайване нет правительства», высказав мнение о том, что при этом КНР вряд ли даст добро японским военным на проведение эвакуации. Журналисты уверяют, что данные предупреждения Токио оказали сдерживающее воздействие на японский бизнес, развернутый в регионе.

Япония фиксирует рост военного потенциала Китая

По оценкам аналитиков, сейчас на Тайване практически нет японских инвестиций, хотя рынок насыщается большим количеством новых инвестиций из США. Для примера — в минувшем году вложения из Японии упали на 27 процентов, однако традиционно страна занимала третье место после США и Китая.

В начале июля сообщалось, что Тайвань начал самые масштабные учения по противодействию Китаю. Они продлятся 10 дней, а это вдвое больше обычного. Журналисты также обратили внимание на то, что в рамках тренировки возможной атаки КНР призвано более 20 000 резервистов — это число стало рекордным для Тайваня.