Стало известно требование Алиева к России

Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета AZAL под Актау. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет РИА Новости.

«Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семье пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL», — сказал он.

Алиев также заявил, что «не получил никакого ответа от российских властей по поводу произошедшей авиакатастрофы».

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Азербайджанская сторона утверждает, что самолет якобы был сбит российскими средствами ПВО во время налета на территорию РФ украинских дронов. В Москве эту информацию не подтверждали, Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.