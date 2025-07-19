Алиев: Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора

Азербайджан и Армения могут заключить мирный договор в ближайшее время после изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Баку и Ереван находятся на финальной стадии переговоров по мирному договору, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на III Шушинском глобальном медиафоруме, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что подписание возможно сразу после решения двух ключевых вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.

Алиев отметил, что текст договора может быть парафирован заранее, как предлагала азербайджанская сторона в Абу-Даби, однако парафирование не равнозначно окончательному подписанию.

Президент также пояснил, что парафирование подразумевает согласование каждой страницы будущего соглашения, а не только устное выражение согласия.

Ранее Никол Пашинян и Ильхам Алиев обсудили вопросы Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения. Переговоры между лидерами Армении и Азербайджана прошли в Абу-Даби.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном стало бы важным шагом для стабильности на Южном Кавказе.