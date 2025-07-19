Алиев оценил перспективы подписания мирного договора с Арменией

Баку и Ереван «очень близки к подписанию мирного договора». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

Алиев сделал заявление в субботу, выступая на Шушинском глобальном медиафоруме.

«Мирный договор может быть подписан сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ», — сказал он.

Политик отметил, что текст может быть парафирован заблаговременно, и представители Баку уже выступали с таким предложением в Абу-Даби. Но «парафирование документа вовсе не означает его подписание».

«Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора», — добавил Алиев.

Ранее в Госдуме заявили, что сегодняшняя позиция Азербайджана «продиктована деструктивными действиями НКО Запада».