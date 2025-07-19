Стало известно, зачем Зеленский проводит перестановки в правительстве

Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки в кабмине Украины с тем, чтобы снискать расположение президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, реорганизация правительства, проведенная в последние дни, стала частью усилий украинского лидера по продвижению на ключевые позиции сторонников, которые потенциально могут завоевать расположение Трампа.

В связи с неопределенностью относительно того, как долго продлится «резкий поворот в политике Трампа», Зеленский быстро предпринял меры, чтобы приспособиться к более благоприятным обстоятельствам, пояснили журналисты.

Зеленский дал первое поручение Умерову после его назначения

Напомним, что премьер-министром стала Юлия Свириденко, ранее занимавшая должность вице-премьера и министра экономики.

Бывший глава правительства Денис Шмыгаль возглавил Минобороны Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил к своей должности пост первого вице-премьера.