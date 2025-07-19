Белому дому дали неожиданный совет о Трампе

Американский журналист Ноэль Уильямс предложил Белому дому поработать над вопросами этикета на фоне сообщений о синяках на руках у президента Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне пресс-служба Белого дома объяснила, что синяки на руках американского лидера объясняются тем, что ему часто приходится пожимать руки сотрудникам аппарата, деловым партнерам, политикам.

«Руководителю протокола Монике Кроули необходимо уделять особое внимание этикету, возможно, отдавая предпочтение другим техникам приветствия», — отметил Уильямс.

По его мнению, следует «приберечь рукопожатия» для торжественных церемоний, встреч с важными фигурами или для скрепления сделок со значимыми партнерами.

«При встрече с таким напыщенным болваном, как француз Эммануэль Макрон, важно, чтобы Трамп взял верх, пожав руку доминантным жестом. Такие рукопожатия могут усугубить его состояние, но это стоило того, чтобы дать этому высокомерному французскому коротышке понять свое место», — пошутил журналист.

Вместе с тем, при встречах с хейтерами и критиками, не заслуживающими рукопожатия, Трампу будет достаточно просто кивнуть, заметил Уильямс.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что у Трампа во время медицинского обследования обнаружили хроническую венозную недостаточность.