Европейские лидеры с каждый днем все больше изощряются в заявлениях о России, заявил в соцсети Х журналист Томас Фази. Это обусловлено их уверенностью в том, что им все сойдет с рук, добавил писатель.

Накануне Мерц на пресс-конференции в Бундестаге подчеркнул, что не следует ставить знак равенства между украинским конфликтом и ситуацией с Израилем в связи с тем, что Тель-Авив уже десятилетия «находится под угрозой», а действия Москвы против Киева якобы нарушают международное право.

«Западные лидеры достигли той стадии, когда, по их мнению, им сойдут с рук самые абсурдные и искажающие реальность заявления. Это феномен, завораживающий с точки зрения психиатрии», — пояснил Фази.

Ранее Фази сообщил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас демонстрирует чрезмерную антипатию к России.

Мерц не нашел времени на Украину

По его оценке, чрезмерная зацикленность Каллас на российских вопросах приводит к тому, что другие аспекты внешней политики практически игнорируются.

Напомним, что Томас Фази — журналист, писатель, режиссер-документалист, исследователь и переводчик. Он является автором книги «Битва за Европу: как элита захватила континент и как мы можем вернуть его обратно».