Шор назвал абсурдными причины отказа в регистрации блока «Победа» на выборы

Газета.Ruиещё 3

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что основания, по которым Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отказала блоку в регистрации для участия в парламентских выборах, являются абсурдными. Его слова приводит ТАСС.

Шор назвал абсурдными причины отказа в регистрации блока «Победа» на выборы
© РИА Новости

Он отметил, что основания для отказа могли быть любыми, но ЦИК, по его мнению, «в этот раз превзошла себя».

«Нам заявили, что мы провели съезд в день памяти жертв сталинских репрессий. Также нам вменили «нахождение российских войск в Приднестровье». Трудно представить себе более нелепые основания для отказа в регистрации блока», - цитирует его слова агентство.

До этого стало известно, что ЦИК Молдавии не допустила к парламентским выборам оппозиционный блок «Победа».

14 июля журналисты ТАСС сообщили, ссылаясь на заявления лидеров оппозиционного блока «Победа» - руководителя партии «Шанс» Алексея Лунгу, а также депутатов Василия Боля и Александра Судохольского, что блок подал необходимые документы для участия в предстоящих выборах в парламент Молдавии.