Во Вьетнаме в бухте Халонг в результате шторма перевернулось туристическое судно Wonder Sea. По предварительным данным, погибли 34 человека, в том числе, 8 детей. Об этом пишет VnExpress.

На борту катера находились 48 туристов и 5 членов экипажа. В первые часы после крушения удалось спасти 11 человек. Кроме того, 8 человек числятся пропавшими без вести.

Вице-президент Ассоциации туристических лодок Халонга Буй Конг Хоан отметил, что среди пассажиров был 14-летний мальчик, который провел 4 часа в полузатопленной каюте перевернувшегося судна.

«Хотя лодка перевернулась, и пассажирский отсек был заперт, оставался зазор около 50–60 см, достаточный для поступления кислорода, поэтому ребёнок был жив», — заметил предприниматель.

По его словам, спасателям пришлось разбить окно чтобы спасти мальчика.

Поисковые работы продолжаются, однако сильный дождь и плохая видимость из-за темноты существенно затрудняют действия специалистов экстренных служб.

Бухта Халонг, занимающая площадь более 1500 квадратных километров и усеянная почти двумя тысячами островов, признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает миллионы иностранных и местных туристов, отметили журналисты.