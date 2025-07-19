Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в в соцсети X, что идея о нанесении стратегического поражения России была и остается безумной фантазией.

В субботу, 19 июля, американский журнал Responsible Statecraft признал, что НАТО не сможет предотвратить поражение Украины, даже если страны альянса возьмут на себя поставку вооружения для нее.

«Мысль о том, что Украина может победить Россию и привести к ее дестабилизации, всегда была безумной фантазией», — подчеркнул Орбан.

Ранее глава венгерского правительства сообщил, что убийство сотрудниками украинского ТЦК (аналог военкомата) закарпатского венгра иллюстрирует царящее в стране беззаконие и доказывает, что Украина не может вступить в Евросоюз.