Трамп сделал грозное предупреждение Ирану по ядерным объектам

США не позволят строить новые ядерные объекты на территории Ирана. Они будут уничтожены, если Тегеран решит их возвести. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В субботу американский лидер написал в социальной сети Truth Social, что не позволит Ирану строит новые ядерные объекты.

«Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию», — написал Трамп.

По его словам, теперь Тегерану выгоднее начать строительство новых ядерных объектов, чем восстанавливать старые. Но если он решит их возводить, они будут уничтожены.

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Ранее источники NBC News заявили, что Тегеран сможет возобновить обогащение урана в ближайшие месяцы.