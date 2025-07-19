В Молдавии не допустили к выборам оппозиционный блок «Победа»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии не допустила к парламентским выборам оппозиционный блок «Победа». Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии, передает ТАСС.

Отмечается, что за отказ в регистрации проголосовали шесть из девяти членов ЦИК, трое — воздержались.

14 июля журналисты ТАСС со ссылкой на лидеров «Победы» — руководителя партии «Шанс» Алексея Лунгу, депутатов Василия Боля и Александра Судохольского — сообщили, что оппозиционный блок подал документы для участия в выборах в парламент Молдавии.

Голосование запланировано на 28 сентября 2025 года, при этом у ЦИК есть пять дней, чтобы одобрить участие «Победы» в выборах или отказать ей в этом праве.

Также сообщалось, что Евросоюз (ЕС) принял решение о санкциях против блока «Победа» по указу президента Молдавии Майи Санду.