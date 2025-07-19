Самоликвидация ЕС близится из-за неразумной политики брюссельского руководства в отношении Украины. Так считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Кошкович прокомментировал статью в издании Politico, вышедшую накануне. В ней говорилось, что «стареющая и бессильная Европа движется к банкротству», если не начнутся серьёзные изменения в политике.

В соцсети Х Кошкович отметил, что Брюссель сам загоняет себя в тупик. Власти ЕС покупают оружие для Зеленского, ввязываются в тарифные войны с Трампом и лишают себя дешевого топлива, руководствуясь политическими мотивами.