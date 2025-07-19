IТ-компания Astronomer начала расследование на фоне скандального видео с концерта

Совет директоров IТ-компании Astronomer инициировал расследование после распространения в социальных сетях видео, на котором запечатлен гендиректор фирмы с сотрудницей, скрывающиеся от камеры на концерте группы Coldplay. Об этом в соцсетях рассказала пресс-служба компании.

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Ранее западные СМИ сообщили, что в соцсетях получило широкое распространение видео, на котором в кадр попали стоящие рядом женатый гендиректор Astronomer Энди Байрон и глава отдела кадров компании Кристин Кэбот.

«Компания Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента основания. Мы ожидаем, что наши лидеры будут устанавливать стандарты как в отношении поведения, так и в отношении ответственности», — отметили в пресс-службе.

В компании пояснили также, что обязанности гендиректора компании были временно переданы другому человеку, в связи с тем, что Байрон ушел в отпуск.