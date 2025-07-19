Бывшего главу спецслужбы Молдавии будут судить во Франции по делу о коррупции

Бывший руководитель Службы информации и безопасности Молдавии, а также экс-сотрудник структур Интерпола, Виталий Пырлог предстанет перед судом во Франции по обвинению в создании коррупционной схемы, связанной с удалением данных из базы международной полицейской организации в обмен на многомиллионные взятки. Об этом сообщил румынский телеканал Realitatea.

Вещатель сообщил, что бывшего директора молдавской спецслужбы, экстрадированного из ОАЭ, передали французским властям. Следствие установило, что Пырлог, занимая пост председателя Комиссии по контролю досье Интерпола, оказывал помощь лицам, находящимся в розыске, в получении статуса соискателя убежища в Молдавии, чтобы приостановить действие «красных уведомлений». Среди потенциальных выгодоприобретателей данной схемы был назван француз Тарик Кербуси, известный под прозвищем Бизон, который разыскивается за организацию поставок 3,3 тонны кокаина через итальянский порт в Марсель. Адвокат бывшего молдавского чиновника заявил о незаконности выдачи ордера на арест его подзащитного, поскольку тот ожидал повестку для допроса в соответствии с процедурами, предусмотренными международными конвенциями. Адвокат Эммануэль Марсиньи подчеркнул, что его клиент не планировал скрываться и отрицает свою вину.

Пырлог был задержан 15 июня в Объединенных Арабских Эмиратах на основании международного ордера, выданного Францией в январе 2025 года. 18 июля экс-руководителя спецслужбы экстрадировали в Париж. Пырлогу предъявлены обвинения в организованном мошенничестве, использовании поддельных документов, торговле влиянием и взяточничестве.

Согласно данным расследования, опубликованным агентством Bloomberg в декабре 2024 года, Пырлог руководил схемой, посредством которой «красные уведомления» — международные оповещения о розыске — удалялись из базы данных Интерпола. Предполагается, что данная схема действовала в период с 2022 по начало 2023 года.