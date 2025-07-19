Арестованная глава Гагаузии обратилась к народу

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в публичном обращении, переданном через адвокатов, объяснила, с чем связан ее домашний арест. По словам гагаузского лидера, власти Молдавии опасаются оппозиции и преследуют ее накануне парламентских выборов.

В телеграм-канале Гуцул написала, что два года назад, 19 июля 2023 года, «с гордостью принесла присягу на верность гагаузскому народу». С того дня начался новый этап в жизни автономии.

Были запущены масштабные инфраструктурные проекты, построены дороги, культурные объекты, обеспечена социальная поддержка нуждающихся.

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Также укрепились стратегические связи с Турцией и Российской Федерацией. После долгого перерыва гагаузская продукция вновь начала поступать на российский рынок. «Каждый лей был вложен с умом — ради людей и во благо Гагаузии», отметила глава автономии.

«Сегодня я нахожусь под домашним арестом. Моё задержание накануне выборов — не случайность. Наш успех слишком неудобен для правящей партии PAS. Ведь Гагаузия доказала: развиваться можно без внешнего диктата, без кредитной кабалы и грантовой зависимости», — заявила Гуцул.

Она поблагодарила жителей автономии за доверие и пообещала продолжить «наш путь — к процветающей Гагаузии и сильной Республике Молдова».

Текст был передан через адвокатов Евгении Гуцул.

На этой неделе Апелляционная палата Кишинева оставила Евгению Гуцул под домашним арестом.