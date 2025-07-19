Der Spiegel обвинил RT в голосовании о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Издание Der Spiegel заявляет, что российские СМИ, в частности RT, виноваты в голосовании о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

По мнению издания, СМИ России якобы влияли на публику в интернете и агитировали за вотум. Немецкий журнал переживает: «кампанию по дезинформации» поддержали даже депутаты ЕС.

В частности, как утверждается в материале, RT продвигал нарратив о том, что Урсула принадлежит к коррумпированной элите, которая обманывала население ради прибыли Pfizer, пишут немецкие журналисты. Также распространялось мнение, что только уход главы ЕК спасёт Европу.

Ранее ЕП отклонил вотум недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Он был выдвинут из-за коррупционного скандала в период COVID-19, в котором она оказалась замешана.

Вместе с этим венгерский евродепутат Кинга Гал заявил, что это не последнее такое голосование.