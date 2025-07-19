Китай начал строить крупнейшую ГЭС в мире

Премьер-министр Китая Ли Цян объявил о начале строительства масштабной ГЭС с 5 мегаплотинами в низовьях реки Ярлунг Цангпо. Об этом сообщает Xinhua.

В субботу Ли Кэцян принял участие в церемонии закладки фундамента в городе Ньингчи на юго-западе Китая.

За строительство будет отвечать новая компания China Yajiang Group. ГЭС будет состоять из пяти каскадных плотин.

Общий объём запланированных инвестиций составляет 1,2 трлн юаней (167 млрд долларов).

СМИ отмечают, что объект по масштабам может превзойти самую большую гидроэлектростанцию в мире — «Три ущелья» на реке Янцзы.

Ярлунг Цангпо протекает через Китай, Бангладеш и Индию, впадая в реку Ганг. Индийцы называют ее Брахмапутра. В Дели ранее выказывали беспокойство из-за возможных экологических проблем при возведении новой ГЭС. В Пекине заявили, что строительство не нанесет вреда природе и населению трех стран