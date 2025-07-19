Премьер‑министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не одобрит проект бюджета Европейского союза (ЕС), в котором предусмотрено финансирование Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Орбан подчеркнул, что Венгрия не согласится с бюджетом, который, по его словам, «отправляет деньги венгров Украине», «разрушает венгерское сельское хозяйство» и «делает страну шантажируемой». Он отдельно отметил, что Венгрия не будет принимать условия, при которых ресурсы выделяются только в случае согласия с политикой Брюсселя по вопросам войны, миграции и гендерной повестки.

Ранее Виктор Орбан в эфире радио Kossuth уже критиковал новый бюджет ЕС, заявив, что его необходимо отозвать и пересмотреть из‑за чрезмерных расходов на Украину, которые, по его словам, способны разрушить объединение.