В Москве есть «три плана» стратегии развития отношений с США в зависимости от шагов американского лидера Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает Spiegel.

«[Президент России Владимир] Путин знает о непредсказуемости президента США, он скорректировал свою стратегию», — говорится в материале.

Как отмечает издание, в Кремле якобы есть «три плана, как вести себя с Трампом». Согласно первому, Трамп принимает условия Путина и навязывает их Украине и Европе. Второй план предполагает, что Вашингтон снизит вовлеченность в конфликт, оставляя основную нагрузку на Киев и Брюссель. А в третьем случае Москва рассчитывает, что США окончательно вернутся к линии бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

Путин выдвинул важнейшие требования к Украине

Уточняется, что на данный момент Россия якобы предпринимает шаги между вторым и третьим вариантом развития событий.

Ранее стало известно, что наступление Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции позволило освободить наибольшую площадь территорий с начала 2025 года. По мнению экспертов, успехи российских войск связаны с эффективной авиационной поддержкой.