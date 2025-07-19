Кличко сделал неожиданное заявление о Зеленском

Владимир Зеленский не контактирует с властями украинских регионов, рассказал в эфире NTV мэр Киева Виталий Кличко.

Градоначальник заметил, что ему неприятно даже говорить о Зеленском из-за его действий и высказываний. По его словам, украинский лидер открещивается от всех руководителей муниципалитетов и отказывается с ними беседовать даже по телефону.

«У меня есть контакт со всеми, но Зеленский, к сожалению, не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе с мэром столицы», — разъяснил Кличко.

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По его мнению, обрывать все контакты и прятаться в неизвестном укрытии — не самое дальновидное решение для главы государства.

Ранее сообщалось, что Кличко позволил себе ряд резких выражений в адрес правительства Украины.

По его оценке, страна движется в неправильном направлении — отходит от демократических принципов, за которые должна была бороться, и становится все более авторитарной.