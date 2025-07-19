Владимиру Зеленскому необходимо отказаться от власти, чтобы на Украине наступил мир. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В соцсети Х Филиппо написал, что Зеленский должен уйти, поскольку не является легитимным лидером Украины уже 16 месяцев. Такая ситуация вызывает много споров даже в Киеве, и ненормальность этого должны осознать на Западе.

«Его натовские кукловоды должны прекратить его использовать. Тогда мир станет намного проще!» — считает Филиппо.

В Госдуме объяснили, почему Запад не будет менять Зеленского

Французский политик также потребовал прекратить военное снабжение Киева и отказаться от идеи развернуть западный контингент на Украине.

Ранее в Госдуме рассказали, что против ухода Зеленского выступают западные спецслужбы, поддерживающие его из-за русофобской позиции.