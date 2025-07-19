Во Франции предложили неожиданный план по миру на Украине

Майк Габриелян

Владимиру Зеленскому необходимо отказаться от власти, чтобы на Украине наступил мир. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Во Франции предложили неожиданный план по миру на Украине
© Global Look Press

В соцсети Х Филиппо написал, что Зеленский должен уйти, поскольку не является легитимным лидером Украины уже 16 месяцев. Такая ситуация вызывает много споров даже в Киеве, и ненормальность этого должны осознать на Западе.

«Его натовские кукловоды должны прекратить его использовать. Тогда мир станет намного проще!» — считает Филиппо.

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Французский политик также потребовал прекратить военное снабжение Киева и отказаться от идеи развернуть западный контингент на Украине.

Ранее в Госдуме рассказали, что против ухода Зеленского выступают западные спецслужбы, поддерживающие его из-за русофобской позиции.